Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2024 ore 11:30 (Di sabato 17 agosto 2024) Viabilità DEL 17 AGOSTO 2024 ORE 11.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN PRIMO PIANO L’A1 Roma-NAPOLI, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 587 IN DIREZIONE Roma, SI SONO FORMATE CODE TRA COLLEFERRO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD. PER TRAFFICO INTENSO INVECE SI RALLENTA SULLA FLACCA ALL’ALTEZZA DI PORTO SALVO E TRA RIO CLARO E SPERLONGA IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA. RICORDIAMO CHE FINO ALLE 16:00 DI QUESTO POMERIGGIO È ATTIVO IL DIVIETO DI CIROCLazioNE PER I MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2024 ore 10:30 - RICORDIAMO CHE FINO ALLE 16:00 DI QUESTO POMERIGGIO È ATTIVO IL DIVIETO DI CIROCLAZIONE PER I MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE. Servizio fornito da Astral. PERCORRIBILE VIA DEI ROMAGNOLI. INFINE, A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2024 ore 09:30 - RICORDIAMO CHE FINO ALLE 16:00 DI QUESTO POMERIGGIO È ATTIVO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE. Servizio fornito da Astral. PER IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2024 ore 08:30 - PERMANGONO RESIDUI RITARDI FINO A 30 MINUTI. Servizio fornito da Astral. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLAZIONE TORNATA REGOLARE SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO, RISOLTO IL GUASTO ALLA LINEA A SPARANISE. PER IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI. romadailynews
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