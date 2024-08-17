Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2024 ore 09:30 (Di sabato 17 agosto 2024) Viabilità DEL 17 AGOSTO 2024 ORE 09.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO RISPETTO AL PRECEDENTE APPUNTAMENTO, LA CIRCOLazioNE CONTINUA A MANTENERSI SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. RICORDIAMO CHE FINO ALLE 16:00 DI QUESTO POMERIGGIO È ATTIVO IL DIVIETO DI CIRCOLazioNE PER I MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE. RICORDIAMO CHE VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE SONO CHIUSE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO; NELLO SPECIFICO LA ?VIA DEL MARE È CHIUSA TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA, MENTRE IN VIA OSTIENSE IL DIVIETO È ATTIVO TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. PERCORRIBILE VIA DEI RomaGNOLI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2024 ore 08:30 - 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO RISPETTO AL PRECEDENTE APPUNTAMENTO, LA CIRCOLAZIONE CONTINUA A MANTENERSI SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE. VIABILITÀ DEL 17 AGOSTO 2024 ORE 08. RICORDIAMO CHE FINO ALLE 16:00 DI QUESTO POMERIGGIO È ATTIVO IL DIVIETO DI CIROCLAZIONE PER I MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2024 ore 07:30 - I TRENI INTERCITY E REGIONALI POSSONO REGISTRARE UN MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 50 MINUTI. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCOLAZIONE VIENE INDICATA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA REGIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2024 ore 20:30 - I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO, CANCELLAZIONI E REGISTRARE RITARDI. DA FEDERICO ASCANI ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STARDALE Servizio fornito da Astral. I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI FINO A 30 MINUTI SULLA FL8 ROMA NETTUNO. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO LA CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA REGIONE PER INTERVENTI ALLA VEGETAZIONE SONO CHIUSE LA VIA DEL MARE E LA VIA OSTIENSE TRA OSTIA ANTICA E OSTIA LIDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SEMPRE LAVORI MA SULLA TANGENZIALE DI ROMA RIAPERTURA ANTICIPATA DA VIALE CASTRENSE A LARGO PASSAMONTI IN DIREZIONE SALARIA PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER I LAVORI GIUBILARI DI RIQUALIFICAZIONE PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL1 ORTE FIUMICINO AEROPORTO CIRCOLAZIONE RALLENTATA PER PRESENZA DI PERSONE NON AUTORIZZATE TRA ROMA OSTIENSE E PONTE GALERIA. romadailynews
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