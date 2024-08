Venezuela | Onori Azione ' a fianco del popolo venezuelano'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Roma, 17 ago. (Adnkronos) - "A distanza di poche settimane dalle elezioni presidenziali indel 28 luglio scorso, le proteste della società civile internazionale non accennano a sopirsi. Contro il regime di Maduro si manifesterà oggi in oltre 300 città in tutto il mondo, perché venga ripristinata la democrazia. E mentre la gran parte della comunità internazionale non è disposta a riconoscere gli esiti di elezioni non trasparenti, più di duemila manifestanti sono stati arrestati e decine hanno perso la vita". Lo afferma la deputata diFederica. "Il nostro impegno adelno -aggiunge- non è diminuito e non diminuirà così come annunciammo nella conferenza stampa del 29 luglio. Per questa ragione siamo e continueremo ad essere al loro".