Va in escursione in bici elettrica a 87 anni ma ha un malore e muore

Leggi tutta la notizia su today

(Di sabato 17 agosto 2024) Un'intra i sentieri di montagna è stata fatale per un 87enne. L'uomo, un turista toscano, è morto in seguito a unmentre attraversava in e-bike una zona boschiva vicino a Palena (Chieti), nella Maiella. L'anziano è stato raggiunto sul posto dalle squadre del