Università La Sapienza è il migliore ateneo italiano nel mondo

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di sabato 17 agosto 2024) Articolo pubblicato sabato 17 Agosto 2024, 08:01 Come ogni anno a ferragosto, si è tenuta la classifica Academic Ranking of World Universities, Arwu, redatta dall’organizzazione indipendente Shanghai Ranking Consultancy. Anche quest’anno, per la 3° volta consecutiva, con immenso onore, l’di Roma, La, è in classifica nella fascia dal 101-150 come unicoL'articolo, Laè ilnelproviene da Il Difforme.