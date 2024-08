Una maglia una storia … il Monopoli 1986-87 del presidente Bellomo

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di sabato 17 agosto 2024) Ladel-87 Questa settimana parliamo di una bella squadra pugliese di provincia, condividendo ladelrisalente alla stagione-87. Si tratta di una di quelle squadre che mi hanno sempre fatto simpatia da quando collezionavo le figurine negli anni 80, sia per i colori particolari (biancoverdi) che soprattutto per il suo stemma, caratterizzato da un bellissimo gabbiano. FronteLaè un modello in acrilico pesante a manica lunga, prodotta dalla Fashion Sport (che ha prodotto maglie di varie squadre tra cui ricordiamo anche Triestina, Teramo, Giulianova e Lanciano). Il numero 7 tipico della Fashion Sport La base è bianca con delle righine verdi verticali. Il colletto e i polsini sono verdi con delle righine bianche, per ricordare i colori sociali.