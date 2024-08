Ucraina-Russia giornalisti Tg1 Battistini e Traini rientrano in Italia | la decisione della Rai

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 17 agosto 2024) Roberto Sergio: "Ritenuto, esclusivamente per garantire sicurezza e tutela personale, di farli rientrare temporaneamente in" La Rai "ha ritenuto, esclusivamente per garantire sicurezza e tutela personale, di far rientrare, temporaneamente in, la giornalista Stefaniae l’operatore Simone". Lo ha annunciato l'amministratore delegato, Roberto Sergio, dopo le minacce di ritorsioni e di