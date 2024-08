Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di sabato 17 agosto 2024) Durante le celebrazioni per la giornata della bandiera, in onore della conoscenza, il ministro dell’Istruzione superiore e della formazione professionale ha indicato di aver stanziato il 50 per cento del suo budget ai servizi universitari. Lobileattraversoed, non da riunioni, dichiarazioni o pagine sui social media. Lo ha dettodella, Kais, conferendo oggi l’ordine al merito per l’Educazione a numerosi professori e rappresentanti di università e istituzioni educative, in riconoscimento del loro contributo all’innalzamento dello status della scienza in. Il grande fermento accademico e professionale inIlha lodato gli sforzi di uomini e donne tunisini che si sono distinti durante la loro carriera accademica e professionale per il contributo alla diffusione del sapere e della conoscenza.