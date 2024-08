Trump si prepara al duello tv e assolda l’ex dem Tulsi Gabbard che mise in difficoltà Harris

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 17 agosto 2024) (Adnkronos) – Perrsi altv con Kamala, Donaldha chiesto aiuto a, l'ex deputata democratica dell'Hawaii che ha voltato le spalle al suo ex partito per abbracciare la 'fede' Maga. Secondo fonti citate dal New York Times, l'ex presidente ha iniziato già ad allenarsi a Mar a Lago con L'articolosialtv edemcheinproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.