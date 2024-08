Tramvia da lunedì lavori notturni in piazza della Libertà per il sistema di segnalamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Firenze, 17 agosto 2024 - Si avviano alla conclusione iper la realizzazionelinea tranviaria Fortezza--San Marco (Vacs). La prossima settimana sono in programma alcuni interventirelativi aldiin. Si inizia, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, sul lato centro con un restringimento di carreggiata all’altezza di via Cavour. Il provvedimento sarà in vigore dal19 a mercoledì 21 agosto in orario 23-5. A seguire le lavorazioni si sposteranno sul lato di via Pier Capponi: anche in questo caso scatterà un restringimento dalle 23 di mercoledì alle 5 di giovedì. Infine l’intervento interesserà lalato viale Matteotti con il medesimo provvedimento da giovedì 22 a sabato 24 agosto (sempre orario 23-5).