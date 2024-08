Traffico Roma del 17-08-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 17 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità in via Labicana per interventi di manutenzione alla rete tranviaria rimane chiusa la corsia preferenziale su tutti e due i sensi di marcia tra Piazza del Colosseo in via Merulana i bus verso il centro passano su via Merulana Aosta In seguito a un provvedimento dei Vigili del Fuoco e fino a cessate esigenze per alberi pericolanti chiusa la via del mare tra via Guido calza e Viale Vasco De Gama insieme a via Ostiense Tra via Lucio lepidio e via della Stazione di Ostia Antica disagi al trasporto ferroviario sulla lineameno San Pietro Vigna Clara è sospesa la circolazione dei treni per un allargamento della sede stradale per il rinnovo integrale dei Binari fino al 25 agosto il servizio della metro a tra termini e Battistini sarà completamente sospeso e sostituito dalla linea bus ma6 rimangono sempre ...