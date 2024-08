Toscana | a Pistoia in vigore i contributi del pacchetto scuola Destinato agli studenti residenti nel comune

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di sabato 17 agosto 2024) E' in, a, ilper l'anno scolastico 2024/2025. E' possibile presentare domanda per il contributo fino al 20 settembre. Il sostegno economico èa studentesse eneldi, di età non superiore a 20 anni, compiuti entro il 20 settembre 2024 L'articolo: aindel “”.nelproviene da Firenze Post.