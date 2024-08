The Union Halle Berry e Mark Wahlberg in una spy story con tanta azione ma poca suspence

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di sabato 17 agosto 2024) Sparatorie, agguati, trappole mortali, inseguimenti mozzafiato e fughe sui tetti. Non manca davvero l’spettacolare nel nuovo film targato Netflix The, in uscita il 16 agosto sulla piattaforma, e che vede protagonista una coppia di attori di lungo corso e molto amati dal pubblico