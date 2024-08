Tennis | Torneo Cincinnati Cobolli si ferma agli ottavi di finale

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 17 agosto 2024) Il romano si arrende in due set al polacco Hurkacz, n.7 del mondo(USA) - Flaviosididel "Open", settimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi totale pari a 6.795.555 dollari in scena sui campi in cemento del Lindner Family T