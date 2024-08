Ssheena parla di una donna che fa quello che vuole senza chiedere il permesso

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 17 agosto 2024) Quando si varca la soglia dello show-room di, il brand nato nel 2018 dalla mente di Sabrina Mandelli, in uno di quei palazzi di ringhiera milanesi dalle parti di Porta Genova, ci si chiede se non si è sbagliato il Cap, e ci si è ritrovati catapultati in un loft newyorchese, di quelli con un gusto per l’interior minimalista ma d’impatto, tale da meritarsi la presu una qualche rivista di design patinata. «Mi interessa più comunicare l’idea di un’azienda sana, che mettermi in mostra in prima persona, mi sembra un po’ da sfigati» ammette con qualche nervosismo lei, mentre ci sediamo sul divano Baxter firmato da Vincenzo De Cotiis, in un tenue asparago. Accanto, su un tavolino di Paola Navone in una fantasia grafica bianca e nera, sono poggiate le calzature del brand.