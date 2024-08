Sport in tv oggi sabato 17 agosto | palinsesto e orari di tutti gli eventi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) Il programma e ildelloin tv per la giornata di172024. Riflettori puntati sul calcio, con le prime quattro gare che danno il via alla stagione 2024/25 di Serie A: impegnate anche Inter e Milan. In campo anche Serie B, Premier League, Liga e Ligue 1, oltre al campionato Primavera 1. Per quanto riguarda il tennis, prosegue il torneo combined di Cincinnati, che entra nella fasi cruciali con i quarti di finale, mentre è week-end di corsa per la MotoGP, di scena in Austria. Di seguito ilcompleto e dettagliato dalle grafiche diface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.in tv17digliFace.