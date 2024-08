Sono missili americani gli ucraini mettono all' angolo i russi | l' ira di Mosca | VIDEO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 17 agosto 2024) Laa torna a puntare il dito contro l'Occidente: le armi fornite all'Ucraina, in particolare dagli Stati Uniti, vengono usate anche per la clamorosa offensiva di terra di aria in territorio russo, in corso da giorni nella regione di Kursk. Kiev infatti ha probabilmente utilizzatoforniti dagli Usa per colpire i ponti sul fiume Sejm, attacca Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, che ha postato le sue accuse su Telegram: "Per la prima volta la regione di Kursk è stata colpita da lanciarazzi di fabbricazione occidentale, probabilmente HIMARS. L'attacco al ponte sul fiume Sejm, nel distretto di Glushkovo, lo ha completamente distrutto e volontari che assistevano la popolazione civile evacuatastati uccisi". Okamžik zni?ení mostu p?es Sejm v Gluškovo v Kurské oblasti. pic.twitter.