Sinner-Rublev oggi in tv | orario ATP Cincinnati programma streaming

(Di sabato 17 agosto 2024) Janniktorna in campo dopo il suo compleanno e lo stentato debutto contro Alex Michelsen: come a Montreal, anche al’avversario di quarti di finale è Andrey. Si tratta di un bel test a una settimana di distanza per valutare i progressi dell’azzurro. Le sensazioni non sono state eccelse durante questa settimana, visto che l’altoatesino contro Michelsen ha concesso tanto al servizio ed è apparso tutt’altro che inscalfibile, mentrein questo momento sembra in ripresa, la scorsa settimana ha vinto in tre set e si è preso la prima gioia controdella sua carriera. Vedremo se saprà subito bissare. Il mancato match di ieri dell’azzurro per il ritiro di Thompson lascia ancora più incertezze di quanto non ci fossero.