Siccità in Sicilia acqua d' emergenza per le arance di Ribera Schifani | Salviamo l' eccellenza

(Di sabato 17 agosto 2024) Potrà essere effettuata la seconda irrigazione di soccorso delle coltivazioni dellediDop e della pesca di Bivona Igp , nei territori serviti dal Consorzio di bonifica 3 di Agrigento. Il commissario delegato per l'idrica in agricoltura e zootecnia, Dario Cartabellotta, ha firmato un’ordinanza che stabilisce i volumi dida prelevare per fronteggiare l’ed