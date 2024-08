Si mette al volante senza patente e finisce fuori strada | morto 21enne

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di sabato 17 agosto 2024) Tragedia sulle strade di San Lazzaro di Savena (Bologna), dove un ragazzo di 21 anni è rimasto ucciso in un incidentele. Secondo quanto riporta BolognaToday la vittima guidava, perché ritirata nel 2022 per guida in stato di ebbrezza.Il ragazzo, di origine marocchina e