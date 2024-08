Si era tuffato nella fontana del parco della Mole Adriana identificato

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 17 agosto 2024) AGI - È statol'uomo che, in mutande, aveva fatto il bagnostoricadel; un tuffo che era stato ripreso e reso virale sui social grazie al canale Welcome to favelas. Sono stati gli agenti del commissariato di Polizia Borgo a rintracciare l'uomo che è solito frequentare i giardini di Castel Sant'Angelo. A suo carico anche una denuncia per aver colpito una donna con una borraccia durante una lite avvenuta sempre il 13 agosto.