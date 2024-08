Sequestrato in auto e pestato a sangue | in quattro nei guai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Fabriano (Ancona), 17 agosto 2024 – Viene fatto salire incon una scusa e riempito di botte. I poliziotti di Fabriano hanno denunciatouomini per lesioni volontarie e violenza privata. Un pomeriggio di un fine settimana del luglio appena trascorso, un uomo 35enne di origine non comunitaria, residente da diversi anni a Fabriano, si trovava a passeggiare in una piazza del centro storico cittadino quando è stato affiancato da un’con a bordouomini. Alcuni occupanti del veicolo, abbassati i finestrini hanno iniziato a parlare con l’uomo: ad un certo punto lo hanno invitato a salire inper “fare un giro” e bere una birra. L’uomo, inizialmente, trovava un po' singolare la richiesta ma alla fine ha acconsentito trovando quell’offerta un buon modo di passare un po’ di tempo in compagnia.