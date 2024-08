Sei antisemita se ti accontenti del dovere di non essere antisemita

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 17 agosto 2024) Non seise critichi Israele. Seise rivendichi il diritto di criticare Israele quando si discute del rabbino preso a bastonate. Non seise critichi il governo israeliano. Seise rivendichi il diritto di criticare il governo israeliano quando si discute dell’università che boicotta il convegno sul 7 ottobre. Non seise critichi i bombardamenti dell’esercito israeliano. Seise rivendichi il dritto di criticare i bombardamenti dell’esercito israeliano quando si discute del Pride con gli ebrei “ammessi” a loro rischio e pericolo. Non seise critichi le politiche israeliane nei cosiddetti Territori Occupati. Seise rivendichi il diritto di criticare quelle politiche quando si discute del bambino ebreo e del vecchio ebreo e aggrediti davanti a una scuola ebraica.