Scuola Vannini Uil | Con il Concorso Pnrr d’autunno siamo alle cambiali post-datate 

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 17 agosto 2024) “Nonostante le numerose procedure esistenti per garantire la stabilizzazione del precariato nella, moltii resteranno vacanti e saranno assegnati a supplenti, alla faccia della tanto richiamata continuità. Questo sarà il risultato delle politiche adottate dal Ministero dell’Istruzione e del MERITO Valditara che, invece di assegnare tutti ii, li accantona per un secondoancora non bandito e previsto per il prossimo autunno:datate”.