Rugby femminile la Coppa Conference scatterà il 6 ottobre | formula e squadre partecipanti

(Di sabato 17 agosto 2024) La stagione nazionale 2024-2025 delverrà aperta dalla, cheil 62024, mentre per il massimo campionato occorrerà attendere il 27. Sono ammesse a partecipare 12, che saranno divise in quattro gironi da tre su base geografica. Lesaranno le 8della Serie A élite 2024-2025, la compagine retrocessa in Serie A al termine della scorsa stagione e le tre formazioni che sono giunte in semifinali nella Serie A 2023-2024: la prima fase inizierà il 62024 e terminerà il 23 marzo 2025. Al termine della prima fase si disputeranno le semifinali, previste il 12 aprile 2025: le prime classificate giocheranno per il 1° posto, le seconde per la 5a posizione e le terze per la 9a piazza. Le finali, per tutti i piazzamenti, si giocheranno il 26 aprile 2025.