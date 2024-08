Rivolta nel carcere di Bari sequestrata e rilasciata Ferito poliziotto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024), 17 agosto 2024 – Ancora violenza dietro le sbarre. È in corso unanella Seconda sezione deldi, la stessa da cui il 12 giugno e 2 agosto scorso due detenuti extracomunitari hanno tentato l'evasione. Secondo quanto si apprende dai sindacati della polizia penitenziaria, pare sia stataun’infermiera,poco dopo. Un agente di polizia penitenziaria è statomentre tentava di riportare la calma, e soccorso dagli operatori sanitari del 118. Per sedare lasarebbero stati richiamati gli agenti di riposo e altri sarebbero stati inviati da diverse carceri della regione Non sono chiari i motivi alla base della accesa protesta dei detenuti.