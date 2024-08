Rivolta nel carcere di Bari | fonti ferito un poliziotto e sequestrata un’infermiera Alcuni detenuti di una sezione

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di sabato 17 agosto 2024) Comunica il Sappe:diin corsodidella secondache avrebberounche si trova in cura presso l ospedalee sequestratoche ci dicono che in questo momento sarebbe stata liberata.la secondadeldida dove qualche giorno fa un detenuto magrebino aveva tentato la fuga..le notizie sono frammentate poiché in corso l’evento critico. L'articoloneldi, “un” di una proviene da Noi Notizie..