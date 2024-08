RISULTATI | RIW Wrestling Night 16 08 024

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 17 agosto 2024) Idello Show andato in scena Venerdì a Messina: RIWVenerdì 16 Agosto – Messina Tag Team MatchEl Nazareno & Raider battono G KING & Tangaroa Fatal 4 Way Match for RIW Academy TitlePainkeeeper (c) batte Evolution, Daniel Claw e Antares e mantiene il Titolo Mirko The Kid batte Jim Supreme w/Moxie Triple Treat No DQ Match for RIW ChampionG KING (c) batte Tangaroa e El Nazareno e mantiene il Titolo