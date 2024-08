Previste 250mila cattedre vuote per il 2024 25 Ecco come lavorare da supplente | dalle graduatorie agli interpelli alle MAD

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 17 agosto 2024) Immissioni in ruolo in via di conclusione, si prevedono circasupplenze per il/25 e le modalità di copertura dei posti vacanti, in questi anni, si sono diversificate. Vediamo insiemesi puòda supplenti nelle scuole italiane. L'articoloper il/25.daMAD .