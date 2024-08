Pompei incanta Madonna L' artista finanzia Sogno di volare progetto per ragazzi a rischio

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 17 agosto 2024) AGI - La domus del Mena dei, quella dei Ceii, il teatro grande. Un piccolo rinfresco e anche l'esibizione deiche sono coinvolti nel'Sogni di'., che, attraverso la sua fondazione Ray of love, sosterrà proprio l'iniziativa che coinvolge la comunità locale nella vita del sito patrimonio Unesco. La regina del pop era arrivata ieri sera a bordo di un minivan con i vetri oscuri intorno alle 22.30 all'ingresso di Porta Stabia del Parco archeologico per una visita privata degli scavi guidata dal direttore del Parco archeologico, Gabriel Zuchtriegel. Per festeggiare in questo modo insolito il suo 66esimo compleanno c'era un gruppo molto ristretto di persone, una trentina al massimo, tra cui il fidanzato 28enne Akeem Morris, le due figlie Ester e Stella e gli amici più cari.