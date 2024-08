Philia ?????

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 17 agosto 2024) Di Vincenzo Calafiore 16 Agosto 2024 Udine “ E’ il vocabolo che riferisce all’amicizia. A quel legame fraterno che si stabilisce in un rapporto di complicità, di affiatamento , di comuni intenti. L’Amicizia per i greci come per gli italiani. è considerata una delle virtù più importanti e viene valorizzata come un elemento fondamentale per la felicità e il benessere dell’individuo “ Aristotole ( 341 a.C.) nel libro VIII dell’Opera Etica Nicomachea, descrive l’amicizia come il bene più prezioso a cui l’uomo possa aspirare. L’amicizia è quella degli uomini che devono averla sempre nel cuore. “ UNA FACCIA, UNA RAZZA!” La Grecia e L’Italia due nazioni amiche con la passione per l’umanità.