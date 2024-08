Pellezzano innovazione nella raccolta differenziata

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Dal 19 agosto 2024, a, saranno attivi 2 distributori automatici per il ritiro dei sacchi per la. I cittadini potranno utilizzare indistintamente uno dei due distributori "Smart" tramite tessera sanitaria dell'intestatario Tari: – presso la sede del Comune in Piazza Municipio 1 dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:30; o il lunedì ed il giovedì pomeriggio dalle 15:45 alle 18:15; – presso la sede dellaServizi in via della Quercia 62/B dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30; o il lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30 Per usufruire del servizio sarà necessario autenticarsi tramite la tessera sanitaria dell'intestatario TARI, avvicinando il codice a barre al lettore ottico o inserendola nell'apposita feritoia.