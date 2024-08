Parco dei Renai vasto incendio di sterpaglie Al lavoro anche l’elicottero Drago

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Firenze, 17 agosto 2024 – I Vigili del fuoco del comando Firenze, con squadre dal distaccamento di Fi-ovest, Calenzano e dalla sede centrale, stanno intervenendo dalle ore 13.00 nel comune di Signa in Via Argine Strada presso ildei, per undi. E’ richiesto l'intervento dell'elicotterodel reparto volo di Arezzo e 3 squadre. Sul postosquadre AIB della Regione Toscana.