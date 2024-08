Palio di Siena dell’Assunta vince la Lupa davanti alla Selva

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 17 agosto 2024) Ildiè stato vinto ddel cavallo esordiente Benitos e il fantino Dino Pes detto “Velluto”, il più anziano in pista. Una vittoria a sorpresa, per una contrada che nonva dall’agosto del 2018. Dino Pes, 44 anni non partecipava alda 7 anni. La gara è diventata nervosa dopo che il mossiere ha chiamato nulla una mossa con un giudizio molto contestato. Laha trionfato rimanendo per tutti i tre giri di piazza del Campo in testa, dmossa all’arrivo. A nulla è valso l’incedere di, Oca e Chiocciola, che non hanno mai ripreso Benitos, cavallo esordiente, un castrone sauro di 7 anni. Ci sono voluti 45 minuti di una mossa molto concitata, con ben sei uscite dai canapi chiamate dal mossiere e due mosse false. Tradizionalmente disputato il 16 agosto, a causa del violento acquazzone di ieri è stato posticipato di 24 ore.