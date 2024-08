Pagamento Pensioni Settembre 2024 | date calendario e aumento per chi?

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di sabato 17 agosto 2024) Ledisaranno erogate a partire da lunedì 2. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha comunicato che gli accrediti verranno effettuati su diversi strumenti di, tra cui conti correnti, libretti, conti Banco Posta, e Poste Pay Evolution, oltre che sui tradizionali conti correnti bancari. Per coloro che preferiscono ritirare la pensione in contanti, sarà possibile farlo presso l’ufficio postale di riferimento a partire dal 2. Come di consueto, il ritiro seguirà unorganizzato in base alle lettere iniziali dei cognomi dei pensionati.