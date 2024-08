Oroscopo la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 19 al 25 agosto 2024 | Acquario e Leone fanno scintille

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 17 agosto 2024) Ladeipiùdal 19 al 25vede tanto amore per idi terra (Toro, Vergine e Capricorno) ma dubbi e incertezze aifissi per colpa di Mercurio retrogrado in. Ecco le previsionili per tutti ie cosa ci riservano gli astri.