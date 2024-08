Oroscopo di Paolo Fox per oggi sabato 17 agosto | difficoltà di coppia per i Gemelli emozioni particolari per il Cancro

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 17 agosto 2024) Cosa ci riserverà l’diFox questo17? Lo scopriamo con le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute per tutti i 12 segni zodiacali. Comunque vada, come consiglia lo stessoFox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile. Il segno più fortunato della giornata di? I nati sotto il segno dei Pesci, secondoFox.diFox per17Ariete: Cari Ariete, questa settimana di fineè partita con una grande grinta. Una grossa mano ve la sta dando la posizione favorevole di Venere, un elemento di forza, che fa ben sperare, specialmente per quanto riguarda l’amore. Capitolo lavoro: ci vuole ancora un po’ di prudenza.