Nuovo scudo anti-pezzotto | siti oscurati in 30 minuti costerà 2 milioni

(Di sabato 17 agosto 2024) L’attuale sconto, attivo dallo scorso febbraio, andrà ‘in pensione’ a fine anno. Al suo posto entrerà in vigore ilrinnovato e rinforzato. Secondo “La Repubblica”, sarà gestito da Ag Com e si occuperà di oscurare ipirata che trasmettono illegalmente le partite di calcio in 30dall’inizio del match. Il costo, di circa 2di euro annui, sarà gestito dallo Stato. I soldi serviranno non solo per potenziare loma anche per gli accordi con i gigdel cloud (Amazon e Microsoft), oltre che per pagare i dipendenti delle società di Internet (Tim, WindTre e le altre) mobilitati nelle giornate di campionato e coppe. Tali dipendenti riceveranno le segnalazioni suipirata da DAZN, da Sky, dalla Lega Serie A e quindi si occuperanno della loro disattivazione.