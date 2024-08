Non a portata di bambini | Barletta l' area giochi è un disastro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Incuria nell'perdi, il servizio Giostrine pericolanti e sporche. L'nei giardini del Castello dinon è adi. Nonostante l'incuria in cui verte la zona, i genitori, pur di far divertire i loro piccoli all'aperta, li seguono passo dopo passo per evitare che salgano su strutture rotte. Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev