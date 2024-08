Nessun gol al Castellani Empoli-Monza finisce 0-0

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 17 agosto 2024) Per le squadre di D'Aversa e Nesta debutto in campionato senza reti e con un punto a testa- Un punto a testa.iniziano così il campionato, non andando oltre lo 0-0 nel match delvalido per la prima giornata di Serie A. Due squadre che, ancora in piena fase di costru