Napoli Buongiorno IN DUBBIO per Verona? Le ULTIME sulle condizioni del difensore

(Di sabato 17 agosto 2024) Alessandrodel, rischia di posticipare il suo debutto in campionato con i partenopei Ci novità poco rassicuranti in casa. Alessandro, il grande colpo del calciomercato azzurro, è in forteper la trasferta di, secondo quanto riporta Ciro Troise. L’exex Torino, durante l’allenamento di Ferragosto, ha rimediato