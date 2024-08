MotpGp in Austria pole record per Jorge Martin

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 17 agosto 2024) Roma, 17 ago. (askanews) –dia Zeltweg. Nel GP d’lo spagnolo della Ducati Pramac è il migliore in una qualifica in cui fissa anche il nuovo primato del Red Bull in 1’27.748: alle sue spalle ci sono Pecco Bagnaia, secondo a 0.141 con la Ducati ufficiale, e Marc Marquez terzo a 0.544 sulla Ducati Gresini. Per la prima volta in stagione le tre stelle del Mondiale scatteranno insieme dalla prima fila. In seconda fila ci sono le due Aprilia, con Aleix Espargaro quarto (+0.596) e Maverick Vinales sesto (+0.897); in mezzo a loro la Ktm di Jack Miller, passato dalla Q1. Terza fila tutta italiana con Enea Bastianini settimo, Franco Morbidelli ottavo dopo un dritto da brividi in staccata, e Marco Bezzecchi nono.