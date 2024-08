MotoGP Jorge Martin in pole position con un giro assurdo davanti a Bagnaia Più indietro Bastianini e Morbidelli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024)di forza si prende ladel Gran Premio d’Austria a Spielberg! Unsenza senso quello del leader del Mondiale che fa 1:27.748, battendo il record della pista dello scorso anno didi 760 millesimi. Subito dietro c’è Peccoa 141 millesimi e a completare la prima fila c’è Marc Marquez. Il Q1 è già molto intenso e regala qualche sorpresa. Pedro Acosta non riesce a fare ilper approdare in Q2 nonostante i tanti tentativi, lo spagnolo arriva in quarta posizione e partirà dalla quattordicesima posizione per un fine settimana tutto in salita. In grande spolvero sono le KTM factory con Jack Miller che fa registrare il miglior tempo in 1:28.567 a pochi minuti dal termine del turnoal compagno di squadra e wild card Pol Espargarò, staccato di 68 millesimi e anche lui in Q2.