MotoGP GP Austria Bastianini | Stamattina la vedevo nera è stata una bella iniezione di fiducia

(Di sabato 17 agosto 2024) “Fino ala. Facevo fatica con il davanti. Oggi ci siamo sistemati un po’, ero più vicino ai primi, certo sono lontano da Jorge e Pecco, ma domani proviamo ugualmente a lottare per il podio. Oggi èunadi“. Sono queste le parole che Eneausa ai microfoni di Sky Sport per commentare la gara sprint del Gran Premio d’, corsa che lo ha visto terminare in quarta posizione.GP: “la, èunadi” SportFace.