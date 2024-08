MotoGP Francesco Bagnaia | Io e Martin siamo sempre i più veloci dopo la penalità ho smesso di spingere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024)detta ancora legge a Spielberg. Il pilota della Ducati ha trionfato nella Sprint Race del GP d’Austria, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2024 in scena sull’iconico Red Bull Ring imponendosi con una prova di grande personalità. Una gara corta ben condotta quella del ducatista, dove ha regolato un Jorgecomunque gagliardo, il quale ha cercato di non mollare la presa malgrado una penalizzazione. In virtù del risultato odierno, “Pecco” e lo spagnolo si trovano appaiati al comando della classifica piloti con 250 punti.