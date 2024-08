Moto3 | Ivan Ortolà beffa Kelso e conquista la pole a Spielberg Bene Bertelle

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) Si chiudono nel segno dile qualifiche valide per il GP d’Austria, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2024 diin scena questo fine settimana al red Bull Ring di. Il pilota in sella alla MT Helmets – MSI ha centrato laposition nell’ultimo giro a disposizione, sfruttando nel migliore dei modi la scia endo un incolpevole Joel. Ma andiamo con ordine. Il centauro iberico ha fermato il cronometro a 1:40.057, precedendo così il rivale australiano in forza alla Boe Motorsport, secondo con un gap di +0.1.343. Partirà dalla prima fila anche Collin Veijer (Husqvarna Intact GP), terzo con +0.159. Ma gli altri protagonisti della classe sono vicinissimi. Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3) si è posizionato nella quarta piazzola raccogliendo un ritardo di +0.202 e regolando Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Aho), quinto con +0.