Mosca avverte | Forti ripercussioni se attaccata centrale nucleare a Kursk

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di sabato 17 agosto 2024) Articolo pubblicato sabato 17 Agosto 2024, 18:03 L’offensiva ucraina in territorio russo continua senza tregua e la tensione aaumenta di giorno in giorno. Il ponte sul fiume Seim è stato distrutto da un attacco missilistico e il Cremlino ha sfruttato l’occasione per condannare gli Stati Uniti, sostenendo che le armi utilizzate per l’attacco L'articolo: “se” proviene da Il Difforme.