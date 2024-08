Milano il figlio distrugge l’appartamento | i genitori scappano e chiamano i carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024), 17 agosto 2024 – Idel Radiomobile disono intervenuti questo pomeriggio in un appartamento di via Mosca dove un 28enne con disturbi psichiatrici, ha dato in escandescenze, danneggiando l'abitazione nella quale si trovavano anche i,rimasti illesi e rapidamente allontanatisi da casa quando ilè stato colto dall’ennesimo raptus di follia. All'arrivo delle forze dell'ordine l'uomo si è barricato in una camera, indossando un casco e un giubbotto antiproiettile e imbracciando una pistola contenente spray al peperoncino e un coltello da caccia. Il soggetto, dopo circa un'ora di colloqui con iintervenuti, ha deposto le armi ed è uscito dall'appartamento illeso. È stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo, per essere sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. Nessuno è rimasto ferito.