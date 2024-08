Milan-Torino 2-2 | Morata e Okafr salvano Fonseca all' esordio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Finisce con un pirotecnico 2-2 la sfida tra, gara valida per la prima giornata di Serie A. Granata avanti al 30' grazie alla maldestra autorete di Thiaw dopo un palo di testa di Bellanova. Nella ripresa ilsi fa sorprendere al 23' da un'azione sull'asse mancino confezionata da Ilic e Lazaro, con quest'ultimo che serve a Zapata la palla per il 2-0. I rossoneri reagiscono e al 44' accorciano le distanze con, subito a segno all', poi in pieno recupero ci pensa Okafor su cross di Musa ad acciuffare un 2-2 ormai insperato. È finita 0-0 invece la sfida tra Empoli e Monza, gara valida per la prima giornata di Serie A. Entrambe le squadre ottengono così il loro primo punto in classifica.