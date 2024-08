Milan la solita fortuna | evita la sconfitta col Torino al 95’

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024) Ilnon ci capisce niente per larghi tratti della partita ma alla finelaall’esordio. Sopra di due gol fino all’88’, ilsi fa riprendere sul 2-2 al 95’.TA – Deve ringraziare, e non è un caso isolato, la buona sorte il. Perdeva 0-2 fino all’88’ contro il, poi un rimpallo e un’amnesia difensiva fissano il 2-2 al 95’: il minuto in cui ha subito il pari l’Inter. In avvio grande doppia occasione per il, con colpo di testa di Malick Thiaw respinto sulla linea da Adam Masina e ribattuta incredibilmente fuori di Rafael Leao. Ma alla mezz’ora succede l’incredibile: cross sulla destra, deviazione di Raoul Bellanova sul palo e triplo rimpallo con due giocatori sulla linea prima di mandare la palla fuori.